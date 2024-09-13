«Температура под 39 и боли в теле»: кафе выплатит по 15 тысяч рублей детям, которые отравились шаурмой в Братске

Прокуратура добилась взыскания с владельца кафе в Братске моральной компенсации в пользу отравившихся некачественной шаурмой детей. Напомним, в июне 2023 года 35 человек пожаловались на самочувствие после обеда в одном из заведений северной столицы региона. Тогда в больницу попало 11 человек из них пятеро были несовершеннолетними.
— Двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, а также 4-летний ребенок употребили в пищу шаурму, которая была приобретена в кафе быстрого питания на улице Кирова в Центральном районе Братска. После этого несовершеннолетних с отравлениями госпитализировали в Братскую детскую городскую больницу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
По результатам многочисленных проверок причиной плохого самочувствия стала острая кишечная инфекция. Которая следствие ненадлежащего оказания услуг общественного питания. Детскому здоровью нанесен вред.
— В защиту прав несовершеннолетних прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда, — поделились правоохранители.
Суд удовлетворил требование и взыскал в пользу двоих подростков и 4-летнего ребенка по 15 тысяч рублей на каждого с владельца общепита. Исполнение решения суда индивидуальным предпринимателем проверят правоохранители.
Ранее КП-Иркутск подробно рассказала о ситуации с массовым отравлением в кафе Братска. Проверку в заведении провели работники прокуратуры и Роспотребнадзора, а за результатами лично следил глава Иркутской области.