«Температура под 39 и боли в теле»: кафе выплатит по 15 тысяч рублей детям, которые отравились шаурмой в Братске

Прокуратура добилась взыскания с владельца кафе в Братске моральной компенсации в пользу отравившихся некачественной шаурмой детей. Напомним, в июне 2023 года 35 человек пожаловались на самочувствие после обеда в одном из заведений северной столицы региона. Тогда в больницу попало 11 человек из них пятеро были несовершеннолетними.