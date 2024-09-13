Расселённый дом выгорел ночью в Нижнем Новгороде

Отметим, что это уже третий случай пожара на территории Московского района с начала недели. В ночь на 9 сентября с разницей в час сгорели два расселенных дома на улицах Рябцева и Героя Давыдова. Оба дома находятся в непосредственной близости друг от друга, а улица Шота Руставели, где произошел третий пожар, пересекается с двумя перечисленными улицами.