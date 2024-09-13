Расселённый дом выгорел ночью в Нижнем Новгороде

Двухэтажный деревянный дом вспыхнул в Московском районе Нижнего Новгорода в ночь на 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение об этом пожаре поступило в три часа ночи. На место прибыли 40 специалистов ведомства, задействовано 10 единиц техники.
Пожар был потушен, его площадь составила 525 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали дознаватели МЧС, выясняется причина пожара.
Отметим, что это уже третий случай пожара на территории Московского района с начала недели. В ночь на 9 сентября с разницей в час сгорели два расселенных дома на улицах Рябцева и Героя Давыдова. Оба дома находятся в непосредственной близости друг от друга, а улица Шота Руставели, где произошел третий пожар, пересекается с двумя перечисленными улицами.