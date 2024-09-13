Женщина пострадала в аварии с тремя «Хондами» в Хабаровском крае

Женщина-водитель пострадала в аварии в Хабаровском крае. Ее машина столкнулась с иномаркой на трассе в Комсомольском районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария произошла 13 сентября в 10:20 на 19 километре дороги «Комсомольск-на -Амуре — Амурск». 37-летняя женщина на Honda CR-V нарушил правила дорожного движения.
«Двигаясь по второстепенной дороге, она не предоставила преимущество транспортным средствам Honda Accord и Honda HR-V, двигающимся по главной дороге, в результате совершила с ними столкновение», — рассказали в Госавтоинспекции Комсомольского района.
В итоге травмы получила 37-летняя водитель Honda Accord. Ее увезли в больницу. О степени тяжести ее повреждений ничего не известно.
На момент дорожно-транспортного происшествия все участники были пристегнуты ремнями безопасности. Алкогольного опьянения ни у кого не выявлено.