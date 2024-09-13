В Башкирии гидросамолет рухнул в воду

Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности по статьям «нарушение правил использования воздушного пространства» и «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему назначены штрафы на общую сумму в 33 тысяч рублей. Уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.