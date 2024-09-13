В Екатеринбурге нашли пропавшего 12-летнего мальчика

«Мальчик найден сотрудниками уголовного розыска и ПДН. Никаких противоправных деяний в отношении ребенка и им самим не совершено», — сообщили в ведомстве.
Несовершеннолетний ушел из дома около 10 часов утра 12 сентября на прогулку, вечером он не вернулся домой. На поиски направили личный состав полиции города. Ранее мальчик не уходил из дома надолго без предупреждения.
Полиция проводит проверку. Сотрудники устанавливают обстоятельства отсутствия ребенка.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за сообщения о пенсионерке, ударившей ребенка тростью на детской площадке. По сообщениям СМИ, женщину не устраивало, что дети играли в баскетбол.