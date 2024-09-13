Экс-врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева оставили под стражей до 13 ноября

Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.
Ранее Октябрьский районный суд продлил срок домашнего ареста обвиняемому по п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» господину Асееву на 2 месяца 25 суток, а всего до 11 месяцев 22 суток, то есть по 13 ноября 2024 года включительно. Не согласившись с постановленным судебным актом, защитники экс-чиновника обжаловали его в апелляционном порядке.
«Самарский областной суд не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы и согласился с выводами суда первой инстанции о том, что в случае изменения обвиняемому меры пресечения, он может воспрепятствовать производству по уголовному делу», — сообщили в суде.
Михаилу Асееву вменяется в вину превышение должностных полномочий в период руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства». По версии следствия, управление необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы. Михаил Асеев не стал отрицать вину.
Ранее Самарский областной суд оставил в силе решение о продлении срока ареста бывшему главе облправительства Виктору Кудряшову. Экс-чиновник также останется под стражей как минимум до 13 ноября 2024 года включительно. По версии следствия, он в интересах ГК «Волгатрансстрой» подписал документы об увеличении до 18,4 млрд руб. предельной стоимости строительства станции «Театральная». После этого победителем проводимого аукциона стала структура ВТС, которой выплатили 3 млрд руб. в качестве аванса.