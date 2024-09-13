Экс-врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева оставили под стражей до 13 ноября

Ранее Самарский областной суд оставил в силе решение о продлении срока ареста бывшему главе облправительства Виктору Кудряшову. Экс-чиновник также останется под стражей как минимум до 13 ноября 2024 года включительно. По версии следствия, он в интересах ГК «Волгатрансстрой» подписал документы об увеличении до 18,4 млрд руб. предельной стоимости строительства станции «Театральная». После этого победителем проводимого аукциона стала структура ВТС, которой выплатили 3 млрд руб. в качестве аванса.