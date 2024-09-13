Мотоцикл загорелся после ДТП в Краснодаре

Как сообщают очевидцы, транспортное средство вспыхнуло в результате аварии. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал — все участники остались живы.



На кадрах, снятых свидетелями, видно, как мотоцикл полностью охвачен огнем и лежит на обочине. Причины возгорания пока не установлены, проводится проверка.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о другом инциденте с мотоциклом: 8 сентября в Темрюкском районе мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадали водитель и пассажирка байка.