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Мотоцикл загорелся после ДТП в Краснодаре

В Краснодаре ночью 13 сентября загорелся мотоцикл после ДТП. Инцидент произошел на улице Суворова.

Как сообщают очевидцы, транспортное средство вспыхнуло в результате аварии. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал — все участники остались живы.

На кадрах, снятых свидетелями, видно, как мотоцикл полностью охвачен огнем и лежит на обочине. Причины возгорания пока не установлены, проводится проверка.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о другом инциденте с мотоциклом: 8 сентября в Темрюкском районе мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадали водитель и пассажирка байка.

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