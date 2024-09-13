В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановили, а 10 сентября российские войска перешли в контрнаступление и за два дня освободили десять населенных пунктов. По данным Минобороны, за все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 12 тысяч человек и около сотни танков.