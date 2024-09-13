В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ

«С применением танков Т-72Б3М, расчетов противотанкового ракетного комплекса “Корнет” и минометов 2Б11 спецназовцы поразили позиции ВСУ, что подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА», — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что спланировать успешный огневой налет росгвардейцам и военнослужащим Минобороны позволили данные, полученные разведкой.
В результате украинские войска потеряли примерно 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено пять опорных пунктов временной дислокации и три станции РЭБ.
Кроме того, росгвардейцы при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили 16 украинских FPV-дронов, а еще девять сбили из стрелкового оружия.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановили, а 10 сентября российские войска перешли в контрнаступление и за два дня освободили десять населенных пунктов. По данным Минобороны, за все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 12 тысяч человек и около сотни танков.