Свердловская банда похитила человека в Тюмени

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле этого года свердловчанин решил радикальными методами истребовать долг в 414 тыс. рублей со своего знакомого. Вместе с тремя знакомыми он приехал в Тюмень, где проживает должник, и назначил ему встречу в ресторане.
Тюменец отказался вернуть обозначенную сумму, тогда свердловчане избили его, а затем затащили в свой автомобиль и повезли в Екатеринбург «для окончательного решения вопроса». Однако они не учли, что за всем этим по просьбе должника наблюдал его знакомый. Увидев происходящее, он позвонил в полицию. Похитителей задержали на трассе в Свердловской области.
Теперь им грозит наказание за содеянное. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени.