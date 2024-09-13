Свердловская банда похитила человека в Тюмени

Тюменец отказался вернуть обозначенную сумму, тогда свердловчане избили его, а затем затащили в свой автомобиль и повезли в Екатеринбург «для окончательного решения вопроса». Однако они не учли, что за всем этим по просьбе должника наблюдал его знакомый. Увидев происходящее, он позвонил в полицию. Похитителей задержали на трассе в Свердловской области.