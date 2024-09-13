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Свердловская банда похитила человека в Тюмени

Четверых жителей Свердловской области будут судить за похищение человека и вымогательство. Заседание состоится в Тюмени, где было совершено преступление.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле этого года свердловчанин решил радикальными методами истребовать долг в 414 тыс. рублей со своего знакомого. Вместе с тремя знакомыми он приехал в Тюмень, где проживает должник, и назначил ему встречу в ресторане.

Тюменец отказался вернуть обозначенную сумму, тогда свердловчане избили его, а затем затащили в свой автомобиль и повезли в Екатеринбург «для окончательного решения вопроса». Однако они не учли, что за всем этим по просьбе должника наблюдал его знакомый. Увидев происходящее, он позвонил в полицию. Похитителей задержали на трассе в Свердловской области.

Теперь им грозит наказание за содеянное. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени.