В Башкирии 4-летний мальчик изувечил руку штырем забора

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, вчера вечером в приемное отделение районной больницы доставили четырехлетнего мальчика. По словам его мамы, ребенок играл на улице и решил перелезть через забор к своему другу, но не удержался и наткнулся на штырь забора.