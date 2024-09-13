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В Сочи иномарка протаранила фуру, два человека погибли

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

Источник: Полиция Сочи — Telegram

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором два человека погибли, еще двоих доставили в больницу с травмами. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Шакман».

Авария могла случиться из-за того, что водитель иномарки уснул во время движения.

Среди погибших — водитель и пассажир «Шевроле». Еще двоих пассажиров «легковушки» госпитализировали.

По факту аварии инициирована проверка, полицейские устанавливают причины столкновения.