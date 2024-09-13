В Сочи иномарка протаранила фуру, два человека погибли

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором два человека погибли, еще двоих доставили в больницу с травмами. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.