В Сочи иномарка протаранила фуру, два человека погибли

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором два человека погибли, еще двоих доставили в больницу с травмами. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.
По предварительным данным, легковой автомобиль «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Шакман».
Авария могла случиться из-за того, что водитель иномарки уснул во время движения.
Среди погибших — водитель и пассажир «Шевроле». Еще двоих пассажиров «легковушки» госпитализировали.
По факту аварии инициирована проверка, полицейские устанавливают причины столкновения.