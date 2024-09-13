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Омичка хотела получить социальную выплату, а потеряла 72 тысячи рублей

Мошенники притворились знакомыми женщинами.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники украли у санитарки из Омска 72,5 тыс. рублей. Злоумышленники притворились знакомыми женщины и пообещали ей социальную выплату в размере 5 тыс. рублей.

Полицейским 44-летняя омичка рассказала, что ей в мессенджере написали ее знакомые. Они предложили женщине получить социальную выплату для переболевших коронавирусом в размере 5 тыс. рублей.

Затем омичке позвонил неизвестный, который попросил продиктовать ему смс-код, который необходим для «подтверждения операции». После выполнения указаний мошенников у женщины с банковского счета списались 72,5 тыс. рублей.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража») и устанавливают причастных к совершению преступления лиц.