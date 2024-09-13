Военкор Поддубный рассказал, как чувствует себя спустя месяц после удара БПЛА

«Выписали из Склифа, но пока, в общем, восстанавливаться надо еще довольно длительное время. Значительно лучше, чем месяц назад. Восстановление длительное после тех ранений, что у меня были, пока вопрос [о возвращении в зону спецоперации], преждевременный. Меня выписали, но я, в общем, еще не то, чтобы в рабочем состоянии. Восстановление занимает длительное время», — сказал он.