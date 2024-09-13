В Перми автобус сбил 10-летнего ребёнка на пешеходном переходе

Автобус в Перми сбил 10-летнего ребёнка на пешеходном переходе, сообщает ГИБДД Перми.
Авария с участником школьника произошла в краевой столице вечером 10 сентября. Автобус Volgabus двигался по улице Мира со стороны улицы Стахановской. В один момент водитель решил проехать на красный сигнал светофора и врезался в ребёнка, который начал перебегать дорогу на пешеходном переходе.
На видео с камер уличного наблюдения видно, что 10-летний мальчик в школьной форме стоит в толпе людей и дожидается зелёного сигнала. Когда нужный свет загорается, ребёнок начинает бежать, не замечая автобус. В этот момент транспорт врезался в юного пешехода.
«В результате автоаварии ребенок получил травмы. В настоящий момент проводится проверка», — добавили правоохранители.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом ДТП с участием несовершеннолетних. Два подростка пострадали в аварии с мотоциклами на трассе Усолье — Орёл. Уточняется, что дети 13-ти и 14-ти лет сами управляли транспортом.