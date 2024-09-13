В Перми автобус сбил 10-летнего ребёнка на пешеходном переходе

Авария с участником школьника произошла в краевой столице вечером 10 сентября. Автобус Volgabus двигался по улице Мира со стороны улицы Стахановской. В один момент водитель решил проехать на красный сигнал светофора и врезался в ребёнка, который начал перебегать дорогу на пешеходном переходе.