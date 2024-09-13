На ЕКАД закрыли проезд после опрокидывания грузовика

Это произошло после опрокидывания грузовика утром 13 сентября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Цель введения ограничений — ликвидация последствий аварии.
— Наряды ДПС осуществляют контроль за безопасностью движения на данном участке, призываем граждан планировать маршрут с учетом этой информации, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Напомним, что авария произошла утром 13 сентября. Грузовик опрокинулся, из него высыпался груз — упаковки утеплителя. На место прибыли сотрудники ДПС, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Водителя осмотрели медики.