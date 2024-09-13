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На ЕКАД закрыли проезд после опрокидывания грузовика

На ЕКАД ограничили движение всех видов транспорта на 33 километре.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Это произошло после опрокидывания грузовика утром 13 сентября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Цель введения ограничений — ликвидация последствий аварии.

— Наряды ДПС осуществляют контроль за безопасностью движения на данном участке, призываем граждан планировать маршрут с учетом этой информации, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Напомним, что авария произошла утром 13 сентября. Грузовик опрокинулся, из него высыпался груз — упаковки утеплителя. На место прибыли сотрудники ДПС, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Водителя осмотрели медики.