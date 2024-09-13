Хотели поиграть: девочку насмерть придавило отвалом трактора на глазах у друзей в Бурятии

Детские игры обернулись трагедией в Прибайкальском районе Бурятии. Известно, что в селе Турке один из местных жителей припарковал возле дома трелевочный трактор марки «ТТ-4». (используется в лесозаготовительных работах — Прим. ред.). Тяжелая техника привлекла глаз кампании детей, и они решили поиграть возле транспорта.