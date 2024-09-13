Хотели поиграть: девочку насмерть придавило отвалом трактора на глазах у друзей в Бурятии

Детские игры обернулись трагедией в Прибайкальском районе Бурятии. Известно, что в селе Турке один из местных жителей припарковал возле дома трелевочный трактор марки «ТТ-4». (используется в лесозаготовительных работах — Прим. ред.). Тяжелая техника привлекла глаз кампании детей, и они решили поиграть возле транспорта.
— Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал (навесное оборудование — Прим. ред.), который скатился вниз вместе с ребенком и придавил девочку, — сообщили в пресс-службе СУ СКР республики.
Из-за падения и тяжести отвала девочка получила серьезные травмы и скончалась на глазах у друзей. Трагедия произошла 11 сентября.
— В Прибайкальском районе в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства причинения смерти ребенку в результате падения на него отвала от трактора, — сообщили в СУ СКР Бурятии.
Теперь следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ведется сбор доказательств.