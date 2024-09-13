Исчезновение королевы красоты Сэсэг Буиновой в Бурятии: что известно спустя пять месяцев поисков

Она мечтала выйти на сцену, примерить корону победительницы конкурса красоты и доказать себе, что она этого достойна. Настоящую известность 30-летняя Сэсэг Буинова из Улан-Удэ, как и многие красавицы, получила после завершения состязания. Увы, печальную. Женщина бесследно исчезла со своим знакомым спустя несколько дней после финала. И вот уже пять месяцев о ее судьбе до сих пор ничего не известно. Сотни человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, выходили на поиски, но им удалось обнаружить только некоторые вещи пропавших, а также следы, которые указывают на то, что в этой истории не обошлось без криминала…
Пропала после встречи с подругами.
Жизнь сибирячки была насыщенной и интересной. Яркая стройная блондинка часто путешествовала по стране и миру, занималась вокалом и волейболом, увлекалась кондитерским искусством, участвовала в фотосессиях и владела небольшим магазином детских товаров. Сэсэг во всех ее хобби и увлечениях поддерживал супруг и двое сыновей, 8 и 10 лет, которым она нередко признавалась в любви в социальных сетях. Все родственники и друзья женщины утверждают: Сэсэг — образцовая мать и жена, исчезнуть просто так она не могла. Однако, это все-таки произошло.
Около восьми часов вечера 11 апреля, Сэсэг, оставив детей одних, уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander черного цвета. Перед этим позвонила мужу, который в тот момент находился в командировке в Хабаровске и сообщила, что хочет ненадолго встретиться с подругами.
— А чтобы не кататься впустую, хотела взять пассажира через сервис такси, как она это раньше часто делала, — рассказывал муж Сэсэг Борис. — Я ее отговаривал, но она убедила меня, что бояться нечего, на улице еще светло. Обменялись фразами «люблю, целую». Это был наш последний разговор.
В 9 часов вечера сибирячка общалась с подругами на парковке у кафе, а меньше чем через час уже засобиралась домой. Попрощалась и уехала. Вот только как выяснилось позже, Сэсэг направилась не к детям, а на парковку уже другого торгового центра. Там ее ждал 26-летний Станислав Норбоев. Их встреча попала на камеры видеонаблюдения. Мужчина подсел во внедорожник и пара чуть больше часа провела время вместе в салоне авто. В следующий раз иномарка сибирячки попала в поле зрения камер в 00:19, когда уехала с парковки ТЦ.
А на следующий день близкие сибирячки поняли, что Сэсэг так и вернулась домой. Телефон ее был отключен. Самостоятельные поиски не принесли результата и семья обратилась в полицию. Те же подключили к работе волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые начали прочесывать берега реки, лесные массивы и промозоны. Ориентировки с фотографией женщиной тут же появились в соцсетях и на улицах Улан-Удэ.
Страшные улики.
14 апреля в одном из дворов Улан-Удэ обнаружили внедорожник Сэсэг. Номера с него были сорваны и лежали в багажнике. А на стекле, со стороны водительского сидения виднелись следы крови. Экспертиза подтвердила — она действительно принадлежит пропавшей хозяйке авто. Кто и как доставил машину в это место — неизвестно. Иномарка не попала в объектив ни одной камеры уличного наблюдения по пути следования.
А еще через пару дней в промзоне, на окраине города были обнаружены очередные улики — женские колготки, мужское белье и куртку. В ее кармане находились водительские права на имя того самого Станислава Норбоева.
— Эти вещи принадлежат моему брату… — удивленно произнесла одна из девушек-волонтеров, которая принимала участие в поисках Сэсэг.
До этого момента близкие Станислава даже и не догадывались о том, что он исчез одновременно с королевой красоты. Рядом с найденными вещами была обнаружена еще одна страшная находка — лужа крови. Экспертиза подтвердила, что она принадлежит пропавшему мужчине.
С этого момента следователи СУ СКР по Республике Бурятии рассматривает основную версию случившегося — убийство. Было заведено уголовное дело. Следователи обнаружили ту самую запись с камер видеонаблюдения парковки ТЦ, на которой Сэсэг и Станислав были замечены вместе. Но в апреле правоохранители сделали заявление: молодые люди находились в машине не одни. Судя по записи, в 23:45 в иномарку Буиновой подсел мужчина. Разглядеть его внешность невозможно. Но после этого автомобиль тронулся с места и направился в сторону промзоны.
Версии и домыслы об исчезновении.
Кем является тот самый незнакомец и что связывало Сэсэг и Станислава? Пожалуй, это два самых главных вопроса в этой громкой истории. По словам подруги сибирячки, они познакомились в ночном клубе за неделю до случившегося. Позже Норбоев написал блондинке в соцсетях и предложил пообщаться. Якобы его не смутило, что красавица уже замужем и воспитывает детей. Другие утверждали, что никогда даже не слышали о новом знакомом подруги, а его имя узнали только из новостей.
Некоторые строили версии, что, мол, к случившейся трагедии с парой причастен муж Сэсэг. Якобы, расправился с неверной женой и ее любовником.
— Я три раза проходил полиграф, следователи задавали мне вопросы. Удивлялись, почему я так спокоен…, — рассказывал Борис Буинов. — Но чего от меня ждут? Что я буду рыдать, упав на колени? Я тяжело переживаю исчезновение жены. Каждый день просыпаюсь с мыслью, что Сэсэг найдется. Мы строили столько планов…
Другие считают, что таинственное исчезновение Сэсэг может быть связано с ее участием в конкурсе красоты, так как женщина пропала всего лишь спустя пять дней после финала. Даже несмотря на то, что блондинка не заняла первое место, а получила титул «Миссис Топ-модель — 2024».
Еще одно предположение — Буинова и Норбоев стали жертвой криминальных разборок. Якобы, не желая беспокоить мужа, который к тому же на тот момент находился в другом регионе, Сэсэг обратилась за помощью к новому знакомому, который бы помог решить ее проблемы. Но официального подтверждения ни одной из этих версий нет.
Расследование продолжается.
Тем временем следователи пытаются узнать личность третьего человека, который подсел в иномарку сибирячки в тот злополучный вечер. Получить фото подозреваемого сложно из-за плохого качества съемки. Кадры были отправлены на экспертизу, которая должна помочь улучшить изображение. Также известно, что у правоохранителей есть его криминалистический портрет, который помог составить тайный свидетель. Непродолжительное время он общался с преступником.
В августе волонтеры возобновили поиски Сэсэг и Станислава и расширили зону поиска. Добровольцы исследовали район аэропорта и улуса Хойтобэе. Однако это не принесло результата. О судьбе пропавших ничего не известно вот уже пять месяцев.
— Расследование уголовного дела продолжается. Но в интересах следствия подробности не разглашаются, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.