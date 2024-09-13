Исчезновение королевы красоты Сэсэг Буиновой в Бурятии: что известно спустя пять месяцев поисков

Она мечтала выйти на сцену, примерить корону победительницы конкурса красоты и доказать себе, что она этого достойна. Настоящую известность 30-летняя Сэсэг Буинова из Улан-Удэ, как и многие красавицы, получила после завершения состязания. Увы, печальную. Женщина бесследно исчезла со своим знакомым спустя несколько дней после финала. И вот уже пять месяцев о ее судьбе до сих пор ничего не известно. Сотни человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, выходили на поиски, но им удалось обнаружить только некоторые вещи пропавших, а также следы, которые указывают на то, что в этой истории не обошлось без криминала…