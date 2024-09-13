В Самаре возбуждено уголовное дело из-за ситуации с аварийным домом

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц из числа руководства УК ООО СЭО «Технострой», которое обслуживало указанный дом по договору с администрацией Октябрьского района от 1 сентября 2023 года. По версии следствия, подозреваемые оказывали услуги ненадлежащим образом. В итоге помещения в здании затопило сточными водами и размыло фундамент.