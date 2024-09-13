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В Самаре возбуждено уголовное дело из-за ситуации с аварийным домом

Следователи возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома на проезде Георгия Митирева в Самаре. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта со ссылкой на решение следствия.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц из числа руководства УК ООО СЭО «Технострой», которое обслуживало указанный дом по договору с администрацией Октябрьского района от 1 сентября 2023 года. По версии следствия, подозреваемые оказывали услуги ненадлежащим образом. В итоге помещения в здании затопило сточными водами и размыло фундамент.

Перед этим СУ СК РФ провело проверку по указанным фактам. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

СК