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Крупный ландшафтный пожар полыхает на подъезде к Ростову из-за удара молнии

Вертолет и пожарный поезд привлекли к тушению камыша вблизи Ростова.
Источник: Комсомольская правда

В районе южного подъезда к Ростову-на-Дону из-за удара молнии вспыхнул камыш. К этому моменту ведется тушение двух крупных очагов горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— По прибытию пожарных расчетов огнем охвачены два очага в 2 тысячи и 3 тысячи кв. метров. Угрозы населенным пунктам нет, — подчеркнули в экстренном ведомстве.

К месту происшествия уже направили пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В тушении задействовали 87 человек, используется 34 единицы техники.

Добавим, ранее в МЧС сообщали, что около 22:31 вечера 12 сентября вблизи Тачанки загорелись сухая растительность и камыш. Тогда на место происшествия отправили 23 человека и семь единиц техники.