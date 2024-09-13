Под Волгоградом женщина перевела аферистам 3 млн рублей

— В отделении банка женщина несколько дней переводила на счета свои сбережения, часть из которых она взяла в кредит. Полиция региона напоминает, что звонки о блокировках счетов и попытках оформления на вас кредитов поступают только от мошенников, — уточнили в региональном МВД.