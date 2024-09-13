Под Волгоградом женщина перевела аферистам 3 млн рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 48-летняя жительница Калачевского района. Женщина перевела преступникам 3 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшей позвонил мужчина, который представился работником банка. Он убедил волгоградку в том, что на нее пытаются незаконно оформить кредит и ей необходимо перевести деньги на «безопасный счет».
— В отделении банка женщина несколько дней переводила на счета свои сбережения, часть из которых она взяла в кредит. Полиция региона напоминает, что звонки о блокировках счетов и попытках оформления на вас кредитов поступают только от мошенников, — уточнили в региональном МВД.
Волгоградцам напоминают, что не следует доверять незнакомцам. По волнующим вопросам лучше обратиться в банк лично и уточнить необходимую информацию.