Омичам, переболевшим COVID-19, обещают выплаты по 5 000 рублей. Это фейк

Выяснилось, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомых, в котором говорилось о социальной выплате переболевшим коронавирусом омичам в размере 5 000 рублей. Женщина поверила этому и узнала у своих собеседников подробности получения денег. Вскоре ей позвонил неизвестный и запросил пришедшие в смс-сообщения коды, якобы для подтверждения перевода денег. После выполнения инструкции с банка пришло уведомление о списании с её счёта 72 500 рублей.