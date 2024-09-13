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Омичам, переболевшим COVID-19, обещают выплаты по 5 000 рублей. Это фейк

Таким образом мошенники получают доступ к банковским счетам.

Источник: Om1 Омск

В Омске расследуется уголовное дело о краже денег с банковской карты 44-летней женщины. По информации полиции, омичка стала жертвой мошенников.

Выяснилось, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомых, в котором говорилось о социальной выплате переболевшим коронавирусом омичам в размере 5 000 рублей. Женщина поверила этому и узнала у своих собеседников подробности получения денег. Вскоре ей позвонил неизвестный и запросил пришедшие в смс-сообщения коды, якобы для подтверждения перевода денег. После выполнения инструкции с банка пришло уведомление о списании с её счёта 72 500 рублей.

В полиции напоминают омичам, что сообщения в мессенджерах и соцсетях о социальных выплатах необходимо тщательно проверять в достоверных источниках.