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Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает телеканал CNN.

Источник: © РИА Новости

«Многие… были убиты, много техники уничтожено (в Курской области)», — приводит телеканал слова военного ВСУ по имени Василий.

Другие украинские военнослужащие подтвердили CNN, что нападение на область сопровождается потерями, не уступающими тем, которые их сослуживцы несут на других участках фронта. При этом, добавили солдаты, их положение в Курской области становится все сложнее.

В ряде подразделений ВСУ также заявили, что в Курской области трудно связываться с командирами: сигналы GPS глушатся, а Starlink в некоторых района региона не работает.

Некоторые украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, осложняющие их продвижение, отмечает CNN.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.