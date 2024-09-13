Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области

«Многие… были убиты, много техники уничтожено (в Курской области)», — приводит телеканал слова военного ВСУ по имени Василий.
В ряде подразделений ВСУ также заявили, что в Курской области трудно связываться с командирами: сигналы GPS глушатся, а Starlink в некоторых района региона не работает.
Некоторые украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, осложняющие их продвижение, отмечает CNN.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.