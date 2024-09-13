Очаги полыхающих камышей сняли на видео вблизи Ростова-на-Дону

Природный пожар в районе южного подъезда к Ростову-на-Дону сняли на видео. Ролик распространила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Судя по кадрам, между Ростовом и Батайском к этому моменту на большой площади выгорели сухая растительность и камыш. В некоторых местах полыхает яркое пламя.
Ранее в МЧС сообщили, что ландшафтный пожар вспыхнул из-за удара молнии. Сейчас ведется тушение двух очагов горения в 2 и 3 тысячи кв. метров.
Наземная группировка сил и средств составляет 87 человек и 34 единицы техники. Также задействовали пожарный поезд и вертолет Ми-8.
Угрозы населенным пунктам нет.