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Очаги полыхающих камышей сняли на видео вблизи Ростова-на-Дону

Ландшафтный пожар в районе южного подъезда Ростова попал на видео.

Источник: Комсомольская правда

Природный пожар в районе южного подъезда к Ростову-на-Дону сняли на видео. Ролик распространила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Судя по кадрам, между Ростовом и Батайском к этому моменту на большой площади выгорели сухая растительность и камыш. В некоторых местах полыхает яркое пламя.

Ранее в МЧС сообщили, что ландшафтный пожар вспыхнул из-за удара молнии. Сейчас ведется тушение двух очагов горения в 2 и 3 тысячи кв. метров.

Наземная группировка сил и средств составляет 87 человек и 34 единицы техники. Также задействовали пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Угрозы населенным пунктам нет.