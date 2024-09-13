Режим повышенной готовности ввели в Воронежской области

C четверга, 12 сентября, для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ разместили на портале регионального правительства. В пресс-службе облправительства в пятницу, 13 сентября, пояснили, что режим установлен в связи с V классом пожарной опасности и увеличением количества природных пожаров.
В документе говорится, что на территории региона силами Воронежской подсистемы РСЧС будут проводить мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. Указ рекомендует руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Воронежской области, органов местного самоуправления провести мероприятия по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий, а также организовать информирование населения о складывающейся обстановке.
Как сообщало РИА «Воронеж», накануне, 12 сентября, только в областном центре произошли сразу три крупных пожара. В микрорайоне Семилукские Выселки огонь охватил площадь 120 га. Тушение шло весь день и завершилось к полуночи. В жилом массиве «Олимпийский» возле леса загорелись пластиковые трубы. Огонь перекинулся на сухую траву. В микрорайоне Боровое в районе улицы Федора Тютчева загорелась сухая трава в лесу. Огонь охватил площадь 1 га.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев и начальник регионального ГУ МЧС Александр Кошель во вторник, 10 сентября, в ходе рабочей встречи обсудили вопрос временного перебазирования в регион пожарных вертолетов МЧС России.