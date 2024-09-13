Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки

За минувшие сутки была отражена контратака противника в направлении Обуховки и сорваны две попытки атак в направлении Камышевки и Борков. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль, уточнили в МО РФ.