ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской области





Атаки были отражены при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. ВСУ потеряли до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.



Кроме того, за минувшие сутки военные отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Обуховка и сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки.



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