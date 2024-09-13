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ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской области

Российские военные отразили три попытки украинских сил прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ситуации в регионе.

Источник: РИА "Новости"



Атаки были отражены при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. ВСУ потеряли до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.

Кроме того, за минувшие сутки военные отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Обуховка и сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки.

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