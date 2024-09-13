Авиабомбу в 50 килограммов нашли в лесу в Ленобласти

Также специалисты напомнили порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета. Во-первых, не стоит к нему приближаться, тем более брать в руки. Во-вторых, нужно зафиксировать время и место обнаружения, а также передать информацию по номерам 101 или 112. Кроме того, до приезда специалистов нельзя допускать людей в опасную зону в радиусе не менее 100 метров.