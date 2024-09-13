Авиабомбу в 50 килограммов нашли в лесу в Ленобласти

Опасную находку сделали в лесу в километре от деревни Ситомля в Ленобласти. Там обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд за все годы, что пролежал в земле, покрылся толстым слоем ржавчины, но по-прежнему нес угрозу для окружающих. Поэтому бомбу уничтожили на специальном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России вывезли и ликвидировали на спецполигоне авиабомбу весом полцентнера, — уточнили в ведомстве.
Также специалисты напомнили порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета. Во-первых, не стоит к нему приближаться, тем более брать в руки. Во-вторых, нужно зафиксировать время и место обнаружения, а также передать информацию по номерам 101 или 112. Кроме того, до приезда специалистов нельзя допускать людей в опасную зону в радиусе не менее 100 метров.