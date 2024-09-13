«Платья и штаны вспыхнули»: четырехлетняя девочка случайно подожгла себя во время игры в Забайкалье

Детская шалость закончилась трагедией в Забайкальском крае. Еще 26 августа 2024 года в поселке Агинское 4-летняя девочка гуляла во дворе одного из частных домов. Дошкольнице на глаза попались спички и она решила зажечь пару штук, не подозревая об опасности игры с огнем.
— В этот момент загорелась надетая на девочку одежда — синтетическое платье и штаны. Родители, которые находились дома, выбежали на улицу и потушили горящую одежду, — сообщили в пресс-службе СУ СКР Забайкалья.
Взволнованные родители схватили чадо и самостоятельно повезли в больницу. Известно, что девочка получила серьезные ожоги всего тела: головы, рук, ног. Медики боролись за ее жизнь 17 дней.
— Агинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, причинение смерти по неосторожности по факту смерти малолетней 2019 года рождения, — поделились следователи.
Несмотря на усилия врачей девочка скончалась 12 сентября. Теперь правоохранители намерены провести ряд следственных мероприятий для выяснения обстоятельств случившегося. Родители ребенка уже были допрошены. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Бурятии в селе Турке компания детей решила поиграть возле припаркованного лесозаготовительного трактора. Одна из девочек забралась на отвал техники. Незакрепленное оборудование рухнуло вниз вместе с несовершеннолетней и придавило ее насмерть на глазах у друзей.