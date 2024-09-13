«Платья и штаны вспыхнули»: четырехлетняя девочка случайно подожгла себя во время игры в Забайкалье

Детская шалость закончилась трагедией в Забайкальском крае. Еще 26 августа 2024 года в поселке Агинское 4-летняя девочка гуляла во дворе одного из частных домов. Дошкольнице на глаза попались спички и она решила зажечь пару штук, не подозревая об опасности игры с огнем.