Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пенсионерка сгорела заживо из-за обогревателя

Обогреватель был оставлен без присмотра и беспрерывно работал более 15 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском округе Омска в садовом товариществе «Профтехобразование» загорелся дом. После тушения пожара спасатели обнаружили на кровати обгоревшее тело пенсионерки.

К тушению пожара привлекли 20 спасателей и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 63 кв.м. Пожарным удалось потушить пожар за 34 минуты.

При разборе завалов спасатели нашли на кровати тело пенсионерки. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за оставленного без присмотра масляного электрообогревателя, который работал без перерыва более 15 часов.