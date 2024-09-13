В Омске пенсионерка сгорела заживо из-за обогревателя

В Ленинском округе Омска в садовом товариществе «Профтехобразование» загорелся дом. После тушения пожара спасатели обнаружили на кровати обгоревшее тело пенсионерки.
К тушению пожара привлекли 20 спасателей и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 63 кв.м. Пожарным удалось потушить пожар за 34 минуты.
При разборе завалов спасатели нашли на кровати тело пенсионерки. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за оставленного без присмотра масляного электрообогревателя, который работал без перерыва более 15 часов.