Ландшафтный в районе южного подъезда к Ростову локализовали

Ландшафтный в районе южного подъезда к Ростову-на-Дону локализовали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— 11:45 горение локализовали на площади в 5000 кв. метров. Вертолет за 20 подходов сбросил 60 тонн воды, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ландшафтный пожар разгорелся из-за удара молнии. Ранее спасатели зафиксировали два очага пламени площадью в 2000 и 3000 кв. метров.
Известно, что в тушении задействовали 87 человек и 34 единицы техники. Также привлекли пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.