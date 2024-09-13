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Ландшафтный в районе южного подъезда к Ростову локализовали

Горение камыша вблизи подъезда к Ростову локализовали на площади в 5000 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный в районе южного подъезда к Ростову-на-Дону локализовали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— 11:45 горение локализовали на площади в 5000 кв. метров. Вертолет за 20 подходов сбросил 60 тонн воды, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ландшафтный пожар разгорелся из-за удара молнии. Ранее спасатели зафиксировали два очага пламени площадью в 2000 и 3000 кв. метров.

Известно, что в тушении задействовали 87 человек и 34 единицы техники. Также привлекли пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.

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