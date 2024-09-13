Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич-рецидивист до смерти забил человека и вновь отправится в колонию

Сейчас фигурант дела находится под стражей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области мужчина жестоко до смерти избил незнакомца. Омич недавно освободился из колонии, теперь его снова будут судить.

Следствие установило, что 3 сентября этого года в поселке Дачный 37-летний омич избил 31-летнего незнакомца и скрылся с места преступления. Мужчину с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где тот скончался спустя трое суток.

В ведомстве отметили, что ранее судимый фигурант дела лишь недавно освободился из колонии. Мужчину задержали и заключили под стражу.

На омича завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается.