Омич-рецидивист до смерти забил человека и вновь отправится в колонию

В Омской области мужчина жестоко до смерти избил незнакомца. Омич недавно освободился из колонии, теперь его снова будут судить.
Следствие установило, что 3 сентября этого года в поселке Дачный 37-летний омич избил 31-летнего незнакомца и скрылся с места преступления. Мужчину с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где тот скончался спустя трое суток.
В ведомстве отметили, что ранее судимый фигурант дела лишь недавно освободился из колонии. Мужчину задержали и заключили под стражу.
На омича завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается.