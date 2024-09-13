В Ростове байкеры объединились и нашли мотоциклиста, который ударил ребенка-аутиста

В Аксае Ростовской области родители особенных детей не могут прийти в себя после инцидента с мотоциклистом и десятилетним мальчиком. В тот день, 11 сентября, юные спортсмены с ментальными нарушениями и их мамы после тренировки по следж-хоккею обедали в кафе. Там же находился и рослый плечистый мотоциклист.
В какой-то момент 10-летний Сема — мальчик-аутист — заинтересовался байком, подошел к нему и несколько раз постучал пальцем по транспорту. Это почему-то разозлило владельца.
— Хотя у мальчика в руках не было ни камня, ни чего-то еще, чем можно повредить мотоцикл. Это отлично видно на записи с камеры наблюдения, — пояснила руководитель секции по адаптивном хоккею Ксения Савинова.
По словам специалиста, с помощью таких монотонных однотипных движений детки с аутизмом просто успокаиваются. Всего этого байкер, видимо, не знал. Впрочем, вникать в детали мужчины и не собирался.
Он вначале резко высказался в адрес ребенка, а затем ударил по голове. Ситуация повергла в шок и детей, и их мам. Спокойным оставался только хозяин мотоцикла. Пообедав, мужчина уехал, помахав всем рукой.
Мама Семы написала же заявление в полицию.
По словам Ксении Савиновой, она абсолютно точно уверена, что такое поведение недопустимо и быть оправданным не может.
— Хотим, чтобы человек понес за поступок справедливое наказание. Ведь, если мы не защитим наших особенных детей, то кто тогда?
Родительницы запросили видео с камеры, которая зафиксировала случившееся, и отправили в местные паблики. Цель была одна — женщины хотели установить личность обидевшего ребенка мужчины.
К слову, ролик имел большой резонанс в соцсетях. И уже через несколько часов сами же байкеры написали, кто «герой» этого видео.
— У мотоциклистов очень узкое сообщество, им не составило труда опознать человека. Всю информацию я передала в полицию.
Ксения уточнила, что не имеет права распространять личные данные обидчика.
— Могу сказать только, что мужчине 32 года, он из хорошей семьи. Его мать занимается творчеством. Однако судя по всему, сын оказался не столь интеллигентным. Многие уже сказали мне, что этот человек в целом ведет себя надменно, излишне самоуверенно и запросто нарушает личные границы других.
Ксения Смирнова добавила, что Сему уже показали врачам, но в силу его особенностей провести доскональное исследование просто невозможно.
— Мальчику нельзя делать МРТ или КТ-исследования. Он не может находиться в замкнутых пространствах.
Так что родителям особенного ребенка остается только надеется на то, что удар не нанес вреда здоровью.
ОФИЦИАЛЬНО.
По результатам проверки будет вынесено решение.
Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.
— Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. — Опросив участников событий и очевидцев, сотрудники полиции установили, что неизвестный гражданин ударил несовершеннолетнего. От его матери правоохранителями принято заявление. К моменту прибытия полиции, гражданин покинул место происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
Антон ИВАНОВ, юрист:
— Если не будет установлено, что мальчику причинили средний или тяжкий вред здоровью, то, вероятнее всего, налетчик избежит уголовной ответственности.
— Тогда его действия могу быть расценены как административное правонарушение, которое подходит под статью «Побои». В этом случае мужчине может грозить административный штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.