В Ростове байкеры объединились и нашли мотоциклиста, который ударил ребенка-аутиста

В Аксае Ростовской области родители особенных детей не могут прийти в себя после инцидента с мотоциклистом и десятилетним мальчиком. В тот день, 11 сентября, юные спортсмены с ментальными нарушениями и их мамы после тренировки по следж-хоккею обедали в кафе. Там же находился и рослый плечистый мотоциклист.