Силовики провели обыски в ГКУ «Самарафармация»

Известно, что оперативные мероприятия проводили в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО «Фарм Мед» Андрея Изюмского. Фигурантами расследования также могут быть директор учреждения Алевтина Игнатова и ее заместитель Егор Пронин.
По данным источников, подозреваемым могут вменить ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с «нужными» поставщиками по невыгодным государству ценам.
Интересно, что ранее Следственный комитет сообщал, что фигурантами уголовного дела уже становились заместитель директора ГКУ СО «Самарафармация», заместитель директора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) и руководитель контрактной службы ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина». Действия подозреваемых в тот раз были квалифицированы по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Недавно в Самарской области суд уже рассмотрел громкое уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Последнего признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 г. он потребовал от директора ООО «ДМ-Групп» «откат» 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Деньги передавали частями по 8 млн и 7 млн рублей. Вторую часть бизнесмен отдавал уже под надзором ФСБ. Чиновника задержали в начале августа 2023 года.