Силовики провели обыски в ГКУ «Самарафармация»

Недавно в Самарской области суд уже рассмотрел громкое уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Последнего признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 г. он потребовал от директора ООО «ДМ-Групп» «откат» 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Деньги передавали частями по 8 млн и 7 млн рублей. Вторую часть бизнесмен отдавал уже под надзором ФСБ. Чиновника задержали в начале августа 2023 года.