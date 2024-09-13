Мужчину, взявшего в заложники семью в Новосибирске, отправили в СИЗО

Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного п. «г, д, ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц). Угрожая оружием в пьяном состоянии, он требовал от представителей власти 3 миллиона рублей.