Мужчину, взявшего в заложники семью в Новосибирске, отправили в СИЗО

В Новосибирске суд вынес решение отправить в СИЗО мужчину, который несколько дней назад взял в заложники семью с детьми в квартире многоэтажного дома на улице Жуковского.
— Заельцовский районный суд отправил мужчину в СИЗО до 10 ноября. Защита обвиняемого просила домашний арест. Она собирается обжаловать вынесенные приговор, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
Напомним, что мужчину накануне повторно доставили в Заельцовский районный суд для избрания меры пресечения.
— Я не согласен с приговором, я ничего не совершал, — заявил мужчина корреспонденту КП-Новосибирск после окончания заседания суда.
Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного п. «г, д, ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц). Угрожая оружием в пьяном состоянии, он требовал от представителей власти 3 миллиона рублей.
Спецназу Росгвардии пришлось штурмовать квартиру. Силовики проникли туда через входную дверь и балконное окно.
Ранее 37-летний мужчина уже был судим. Детям, которых он удерживал вместе с матерью, от 12 до 13 лет. После инцидента семью поместили в реабилитационный центр.