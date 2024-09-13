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В центре Уфы загорелся КамАЗ

Пожарные потушили КамАЗ в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

Грузовик загорелся на пересечении улиц Пушкина и Воровского. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали горение, погибших и пострадавших нет.

Известно, что КамАЗ вспыхнул в момент выгрузки строительного материала.