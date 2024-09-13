3,5 года за изнасилование? Главу СК удивило мягкое наказание для таксиста-мигранта

Доложить о результатах уголовного дела поручено руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину. Напомним, таксист изнасиловал девушку прошлым летом. Свою жертву он нашел, выполняя очередной заказ. Сначала он настырно приставал к несовершеннолетней, а позже силой вытащил из машины и потащил в свою квартиру, где надругался над ней.