3,5 года за изнасилование? Главу СК удивило мягкое наказание для таксиста-мигранта

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации со смягчением приговора для таксиста-мигранта, который в мае прошлого года изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске. 12 сентября Челябинский областной суд сократил срок мужчине с 8 лет строго режима до 3,5 лет общего режима. Глава ведомства хочет узнать, на каком основании это произошло.
— Приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника СВО, однако приговором суда виновному назначено слишком мягкое наказание, — сообщили в пресс-службе СК.
Доложить о результатах уголовного дела поручено руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину. Напомним, таксист изнасиловал девушку прошлым летом. Свою жертву он нашел, выполняя очередной заказ. Сначала он настырно приставал к несовершеннолетней, а позже силой вытащил из машины и потащил в свою квартиру, где надругался над ней.
После обращения девушки в полицию, мужчина был задержан. Как выяснилось, в такси он работал неофициально. В России он живет уже почти пять лет, имеет вид на жительство. Своей вины он не признал.