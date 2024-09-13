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Суд оставил под арестом главу Краснозерского района Новосибирской области

Защита просила изменить выбранную меру пресечения на подписку о невыезде.

Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Сегодня, 13 сентября, Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайство адвокатов на постановление суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста главе Краснозерского района Оксане Семеновой, сообщает пресс-центр судов общей юрисдикции региона.

1 июня этого года обвиняемой была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Позднее срок ареста был продлен до 29 октября.

Защита просила изменить выбранную меру пресечения на подписку о невыезде, однако суд, рассмотрев доводы адвокатов, в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, Оксана Семенова обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия обвиняемая сдавала в аренду коммунальные объекты по заниженной цене.