Суд оставил под арестом главу Краснозерского района Новосибирской области

Сегодня, 13 сентября, Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайство адвокатов на постановление суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста главе Краснозерского района Оксане Семеновой, сообщает пресс-центр судов общей юрисдикции региона.
1 июня этого года обвиняемой была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Позднее срок ареста был продлен до 29 октября.
Защита просила изменить выбранную меру пресечения на подписку о невыезде, однако суд, рассмотрев доводы адвокатов, в удовлетворении ходатайства отказал.
Напомним, Оксана Семенова обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия обвиняемая сдавала в аренду коммунальные объекты по заниженной цене.