Омская полиция задержала грабителя пенсионерок

Омская полиция нашла рецидивиста, который нападал на пожилых женщин в Кировском округе. Его жертвами стали две 64-летние омички.
Преступник заходил с ними в подъезд, дожидался, пока они войдут в лифт, и, угрожая убийством, срывал с них золото. У одной из пенсионерок он забрал цепочку, у другой сережки.
Преступника полицейские опознали по составленному женщинами фотороботу. Им оказался ранее судимый 49-летний омич. Его задержали по месту жительства, там же нашли похищенные серьги. Золотую цепочку к тому моменту рецидивист успел сдать в ломбард.
Мужчине предъявлено обвинение в разбое. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд на два месяца отправил обвиняемого в СИЗО.