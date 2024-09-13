Олбани
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская полиция задержала грабителя пенсионерок

Мужчина заходил с пожилыми женщинами в подъезд и нападал у лифта.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция нашла рецидивиста, который нападал на пожилых женщин в Кировском округе. Его жертвами стали две 64-летние омички.

Преступник заходил с ними в подъезд, дожидался, пока они войдут в лифт, и, угрожая убийством, срывал с них золото. У одной из пенсионерок он забрал цепочку, у другой сережки.

Преступника полицейские опознали по составленному женщинами фотороботу. Им оказался ранее судимый 49-летний омич. Его задержали по месту жительства, там же нашли похищенные серьги. Золотую цепочку к тому моменту рецидивист успел сдать в ломбард.

Мужчине предъявлено обвинение в разбое. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд на два месяца отправил обвиняемого в СИЗО.