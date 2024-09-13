В Ростове экс-глава Ленинского района осужден за хищение

По версии следствия, Константин Тихонов совершил хищение имущества в особо крупном размере на сумму 2,1 млн руб., а также превысил свои должностные полномочия при заключении дополнительного соглашения, к договору от 30.10.2019 о размещении нестационарного торгового объекта.