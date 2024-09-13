Водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом на М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись внедорожник Great Wall и большегруз с прицепом Mercedes-Benz Actros. В этой аварии погиб водитель легкового транспорта, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 9:30 утра 13 сентября. Предварительно, 50-летний водитель большегруза, по неизвестным пока причинам, зацепил металлическое барьерное ограждение и выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение.
— В результате 34-летний водитель Great Wall погиб на месте. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Добавим, после аварии движение по трассе в сторону юга оказалось затруднено.