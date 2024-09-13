В центре Омска горит многоэтажка, жильцы эвакуированы

Сегодня в 15:20 на пульт «01» пришло сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Циолковского. Как сообщает очевидец в группе «Голос Омска» «Вконтакте», загорелась квартира 96-летней пенсионерки.
По информации ГУ МЧС России, из-за сильного задымления жильцам пришлось эвакуироваться. 15 человек, в том числе трое детей, покинули здание самостоятельно. Еще 7 человек, включая ребенка, были спасены пожарными.
Сейчас огонь ликвидирован, но тушение пожара пока продолжается. На месте работают 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС России.