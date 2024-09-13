Politico: США и Британия могут снять ограничения с ударов ВСУ на Генассамблее ООН

Среди них, по мнению Le Monde, вторжение ВСУ в Курскую область, ставшее неожиданностью для Запада. Теперь есть опасения, что конфликт перекинется на Польшу и Прибалтику. Да надо прямо сказать, плевать в Вашингтоне и Лондоне хотели и на Владимира Зеленского, и на его ошибки. И не может быть, что в США и Великобритании не знали о планах президента Украины по вторжению в Курскую область как полностью подотчетного Западу лица. И надо быть очень большим геополитическим фантазером, чтобы считать, что Польша и страны Балтии на данном этапе станут участниками конфликта.