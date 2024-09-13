Politico: США и Британия могут снять ограничения с ударов ВСУ на Генассамблее ООН

США и Британия не спешат снимать ограничения на удары ВСУ по объектам в глубине России. После встречи британского премьера Кира Стармера и президента Джо Байдена СМИ сообщили, что Украина не получит разрешение на удары. Объявить о разрешении могут на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября. Почему на Западе решили не торопиться с этим решением, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Соединенные Штаты и Великобритания могут снять ограничения с ударов дальнобойными ракетами вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Politico. Ранее появилась информация, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден не будут объявлять о решении по ударам ВСУ после переговоров в Белом доме 13 сентября.
Что останавливает западные страны?
Самая неубедительная версия происходящего — в материале французской газеты Le Monde. Согласно тексту издания, западные страны не торопятся принимать окончательное решение из-за ошибок украинских войск.
Среди них, по мнению Le Monde, вторжение ВСУ в Курскую область, ставшее неожиданностью для Запада. Теперь есть опасения, что конфликт перекинется на Польшу и Прибалтику. Да надо прямо сказать, плевать в Вашингтоне и Лондоне хотели и на Владимира Зеленского, и на его ошибки. И не может быть, что в США и Великобритании не знали о планах президента Украины по вторжению в Курскую область как полностью подотчетного Западу лица. И надо быть очень большим геополитическим фантазером, чтобы считать, что Польша и страны Балтии на данном этапе станут участниками конфликта.
Фактор выборов.
Наиболее правдоподобная версия (и в то же время самая простая), указывает на выборы президента США. Они состоятся через полтора месяца.
И по давно сложившейся в США традиции уходящая администрация не будет оставлять своим сменщикам (вне зависимости от того, кто станет новым главой Белого дома) крупных проблем военно-политического порядка.
А решение снять ограничения по боевому применению дальнобойного оружия для ударов ВСУ по объектам в глубине России будет чревата весьма и весьма непредсказуемыми последствиями. Поэтому президент США Джо Байден наверняка и сказал своим союзникам «Давайте пока отложим. Там видно будет».
Возобладал здравый смысл?
Как известно, одним из самых ярых сторонников, застрельщиков и инициаторов стрельбы в глубину России была и остается Великобритания. Туманный Альбион несколько раз даже объявлял граду и миру, что такое разрешение уже получено. Словом, Лондон в реализации этого замысла традиционно проявлял редкостное усердие.
Но нельзя исключать, что даже и среди политического руководства Соединенного Королевства все-таки возобладал здравый смысл. Вполне возможно, что и там взвесили на геополитических весах ситуацию, и сравнили плюсы и минусы от принятого решения.
К примеру, на Даунинг-стрит, 10 разрешили Украине бить по объектам в глубине России. Каким будет в этом случае конечный результат? Лондон становится участником конфликта со всеми вытекающими последствиями. Соединенное Королевство впервые с 1945 года может получить в ответ удар по своей территории как конвенциональным, так и ядерным оружием (последнее — без всякого преувеличения).
А теперь самое главное, что никак не может ни сформулировать, ни озвучить премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер. Если Украина начнет наносить удары английскими ракетами по России, как это будет сочетаться с жизненно важными интересами Великобритании? И насколько подобные действия ВСУ будут соответствовать глубинным национальным интересам Соединенного Королевства? Иными словами, есть ли между всем этим какая-либо логическая связь? Возможные рассуждения о борьбе за демократию, мир во всем мире и противодействии диктатуре никого и ни в чем убедить не смогут.
Похоже, сэр Кир Стармер в украинском вопросе придерживается логики Портоса из «Трех мушкетеров» — «Я дерусь, потому что дерусь!». Именно таким образом ему придется объяснять ситуацию своим избирателям, если на Лондон обрушится град крылатых и баллистических ракет (в том числе и гиперзвуковых).
Есть основания полагать, что вчерашнее заявление Путина правильно считали в Лондоне.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).