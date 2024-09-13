Хотели на море, а потеряли более пяти миллионов. Турагент присвоил деньги 15 жителей Иркутской области

Недобросовестным турагентом заинтересовались полицейские на севере Иркутской области. 15 человек решили потратить честно заработанные на отдых и как это водится обратились к турагенту.
— Полицейскими проводится проверка по факту присвоения денежных средств турагентом. С заявлением о неоказании услуг в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» обратились более 15 человек, — сообщили в ГУ МВД России.
Предварительно правоохранители выяснили, что гендиректор юрлица, который продавал туры, заключал договоры с клиентами и брал деньги за частичную либо полную предоплату путевки. Правда вот отдыха жители Братска не увидели так, как тур им никто не подобрал.
— Как выяснили оперативники, сумма общего ущерба превышает 5 миллионов рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас работники отдела внутренних дел проводят ряд мероприятий, по завершению которых будет принято решение в соответствии с законом.