Превратилась в кабриолет: Иномарка влетела в уборочную технику в Петербурге

Жесткое ДТП произошло днем 13 сентября у дома 149 по Софийской улице в Петербурге. Там водитель влетел в уборочную технику. Иномарку сильно разворотило — машина лишилась крыши и превратилась в кабриолет. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.