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Превратилась в кабриолет: Иномарка влетела в уборочную технику в Петербурге

Subaru превратилась в груду металла после ДТП с уборочной техникой в Петербурге.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Жесткое ДТП произошло днем 13 сентября у дома 149 по Софийской улице в Петербурге. Там водитель влетел в уборочную технику. Иномарку сильно разворотило — машина лишилась крыши и превратилась в кабриолет. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 26-летний мужчина, управляя Subaru Impreza, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил наезд на остановившийся в левом ряду уборочный автомобиль. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.

Как пишут очевидцы в соцсетях, машина превратилась в кабриолет не из-за ДТП. Крышу срезали спасатели, чтобы извлечь из искореженной иномарки водителя.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. По факту ДТП проводится проверка.