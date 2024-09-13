Превратилась в кабриолет: Иномарка влетела в уборочную технику в Петербурге

Жесткое ДТП произошло днем 13 сентября у дома 149 по Софийской улице в Петербурге. Там водитель влетел в уборочную технику. Иномарку сильно разворотило — машина лишилась крыши и превратилась в кабриолет. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 26-летний мужчина, управляя Subaru Impreza, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил наезд на остановившийся в левом ряду уборочный автомобиль. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.
Как пишут очевидцы в соцсетях, машина превратилась в кабриолет не из-за ДТП. Крышу срезали спасатели, чтобы извлечь из искореженной иномарки водителя.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. По факту ДТП проводится проверка.