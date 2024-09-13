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В Уфе под окнами жилого дома нашли тело девушки

В Уфе под окнами жилого дома нашли тело девушки.

Источник: Башинформ

В Уфе в микрорайоне «Яркий» с молодой девушкой произошел смертельный инцидент. Как сообщили очевидцы, под окнами жилого дома нашли труп местной жительницы, 2005 года рождения. До происшествия она находилась на 13-м этаже.

«Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ прокомментировали инцидент.

«По факту смерти женщины Ленинским межрайонным следственном отделом по Уфе СУ СКР по РБ проводится проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.