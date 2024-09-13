Москвичка, знакомая с пропавшей в Омске 10-классницей, рассказала о ее семье

«Она была инициативна, доброжелательна, общительна и целеустремленна, разносторонне одарена и талантлива. Родители поощряли ее увлечения, помогали, поддерживали. Это прекрасная любящая семья. Когда Евангелина начала заниматься вокалом, то это увлекло ее. Я помню, как ей нравилось! Произошедшее с Евой для меня и для всех, кто знал ее — огромная трагедия», — приводит слова московской знакомой семьи «АиФ-Омск».