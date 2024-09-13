Москвичка, знакомая с пропавшей в Омске 10-классницей, рассказала о ее семье

Москвичка, знакомая с Евангелиной Алешкиной, рассказала о ее семье.
Как пояснила женщина, причиной ее обращения в редакцию стали непрекращающиеся в Сети негативные комментарии — некоторые пользователи нелицеприятно отзываются о поведении родителей Евангелины.
Напомним, московская 10-классница пропала в Омске в конце июля, когда вся семья отдыхала в отеле «Ника». В последний день, перед самым отлетом в Москву, девочка разминулась с родителями, пошла одна гулять в окружающий отель парк и не вернулась.
Мама Евангелины вместе с другими детьми вернулась домой в Москву и после, оставив их у бабушки, прилетела обратно. Отец все это время вместе с волонтерами, полицией и добровольцами безуспешно искал дочь.
К сожалению, чуда не случилось. Через несколько дней тело Евы, так называли ее близкие, нашли на лодочной станции, в нескольких километрах от места трагедии.
Как сообщила собеседница издания, Еву и ее родителей она может охарактеризовать только с положительной стороны.
«Она была инициативна, доброжелательна, общительна и целеустремленна, разносторонне одарена и талантлива. Родители поощряли ее увлечения, помогали, поддерживали. Это прекрасная любящая семья. Когда Евангелина начала заниматься вокалом, то это увлекло ее. Я помню, как ей нравилось! Произошедшее с Евой для меня и для всех, кто знал ее — огромная трагедия», — приводит слова московской знакомой семьи «АиФ-Омск».
Женщина отметила, что ей странно читать негативные высказывания по поводу внешнего вида отца Евы.
«Какими люди должны быть в момент ужаса? Не испуганными? В шоке они не должны быть? Просто выть и реветь? То, что отец остался искать Евангелину, а мать увезла двоих детей домой подальше от неизвестности — это нормально. Я лично общалась с этими людьми — родителями погибшей. Это совершенно нормальная любящая семья», — делает вывод женщина.
Как и положено в таких случаях, уголовное дело по статье «убийство» было заведено сразу же после исчезновения Евы. Расследованием занялось СУ СКР по Омской области.
Когда Еву нашли, на теле девочки, по сообщению очевидца, был обнаружен скотч. В СУ СКР не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Причины смерти ребенка должна была выяснить экспертиза.
Ее результаты уже известны. Однако в СУ СКР озвучить эту информацию отказались, сославшись на статью уголовно-процессуального кодекса, запрещающую раскрывать детали пока еще нераскрытых преступлений.
Отсюда можно сделать вывод — происшедшее с Евой стало результатом именно преступления, а не несчастного случая.
Как стало известно «КП-Омск» из своих источников, в приоритете у следствия две версии: «убийство» и «доведение до самоубийства».