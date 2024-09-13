В Воронеже на улице Большой Стрелецкой загорелся дом

За последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 100 ландшафтных пожаров. В четверг, 12 сентября, спасатели ликвидировали несколько крупных возгораний. В микрорайоне Семилукские Выселки огонь охватил площадь 120 га. Тушение шло весь день и завершилось к полуночи. В жилом массиве «Олимпийский» возле леса загорелись пластиковые трубы. Огонь перекинулся на сухую траву. В микрорайоне Боровое в районе улицы Федора Тютчева загорелась сухая трава в лесу. Огонь охватил площадь 1 га.