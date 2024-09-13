В Воронеже на улице Большой Стрелецкой загорелся дом

В Воронеже на улице Большой Стрелецкой днем пятницы, 13 сентября, загорелся дом. На место происшествия прибыли три пожарные машины, а также газовая служба. Кадры местные жители опубликовали в социальных сетях.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о пострадавших и обстоятельствах пожара в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 15:08. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что пожар произошел не на улице Большой Стрелецкой, а на примыкающей улице Красных партизан. Загорелись два автомобиля, огонь перекинулся на частный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 13:23. Огонь потушили в 14:09. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что из-за участившихся пожаров и чрезвычайной степени пожарной опасности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели режим повышенной готовности.
За последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 100 ландшафтных пожаров. В четверг, 12 сентября, спасатели ликвидировали несколько крупных возгораний. В микрорайоне Семилукские Выселки огонь охватил площадь 120 га. Тушение шло весь день и завершилось к полуночи. В жилом массиве «Олимпийский» возле леса загорелись пластиковые трубы. Огонь перекинулся на сухую траву. В микрорайоне Боровое в районе улицы Федора Тютчева загорелась сухая трава в лесу. Огонь охватил площадь 1 га.