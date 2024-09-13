Экс-главу Ленинского района Ростова осудили на 5 лет и 4 месяца колонии

В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-начальнику отдела развития нестационарной торговли городского управления торговли и бытового обслуживания. Эту информацию 13 сентября подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным инстанции, чиновника осудили за «хищение имущества в особо крупном размере на 2,1 млн рублей», а также за «превышение полномочий при заключении дополнительного соглашения о размещении нестационарного торгового объекта».
— Ленинский районный суд назначил 5 лет и 4 месяца колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, экс-чиновника на 2 года и 6 месяцев лиши права занимать должности на госслужбе, — сообщили журналистам.
Напомним, речь идет о бывшем руководителе управления торговли Ростова-на-Дону, этот пост специалист занимал с 2017 по 2022 год. Позже он был главой Ленинского района города, но в июле 2023 года уволился по собственному желанию.
В сентябре 2023 года стало известно о задержании экс-чиновника, тогда же его отправили в СИЗО. Известно, что бывшего представителя мэрии в том числе якобы допрашивали в рамках дела «полицейской ОПГ».