Экс-главу Ленинского района Ростова осудили на 5 лет и 4 месяца колонии

— Ленинский районный суд назначил 5 лет и 4 месяца колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, экс-чиновника на 2 года и 6 месяцев лиши права занимать должности на госслужбе, — сообщили журналистам.