В Петербурге задержали похитителей морепродуктов

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленники создали фиктивную фирму и нашли потенциальную жертву — бизнесмена, которому было необходимо перевезти партию морепродуктов. Владельцу груза направили подложную документацию на осуществление перевозки.
В момент выгрузки товара из фуры в арендованный мошенниками контейнер в пригороде Петербурга злоумышленники, среди которых двое уроженцев Закавказья в возрасте 34 и 51 года, а также 39-летний житель Ленинградской области и 54-летняя приезжая из Челябинской области, были задержаны с поличным.
Установлено, что организатором преступной схемы был старший из задержанных, его земляк отвечал за похищение груза, житель Ленобласти выполнял функции диспетчера, а женщина отвечала за изготовление подложных документов и бухгалтерский учет.
Похитив продукцию с двух складов в Петербурге и одного склада в Новгородской области, «любители рыбы» собирались продать его по цене ниже рыночной. В отношении всех фигурантов в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС.