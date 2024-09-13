В Петербурге задержали похитителей морепродуктов

Похитив продукцию с двух складов в Петербурге и одного склада в Новгородской области, «любители рыбы» собирались продать его по цене ниже рыночной. В отношении всех фигурантов в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС.