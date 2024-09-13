«Так получилось»: Нижегородец убил женщину, скинув ее с балкона на первом свидании

СК завел уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан. Мужчина сказал следователям, что не хотел убивать знакомую, «оно само так получилось». Известно, что и он, и его жертва ранее не были судимы. Теперь же душегубу может грозить по меньшей мере пять лет тюрьмы.