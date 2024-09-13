«Так получилось»: Нижегородец убил женщину, скинув ее с балкона на первом свидании

Дикая история произошла минувшей ночью в Автозаводском районе Нижнего Новгорода: там мужчина избил и сбросил с балкона женщину, с которой только что познакомился. Несчастная скончалась на месте от полученных травм. Подробности рассказали в СУ СК по Нижегородской области.
Драма разворачивалась в ночь на 13 сентября на улице Дворовой. 33-летний местный житель, будучи под градусом, познакомился на улице с 36-летней женщиной. Однако знакомство продлилось недолго: вскоре они поругались на почве алкоголя, и мужчина прямо на улице принялся жестоко избивать свою новую знакомую. Бил куда придётся, в том числе и по голове.
— Они начали бить ее на улице, а добили её уже в нашем доме на этаже. Самое интересное, что никто якобы не слышал криков. На ней лица вообще нет, — рассказывают жильцы подъезда, где случилась трагедия.
Когда страсти накалились до предела, мучитель схватил женщину и вытолкнул с балкона второго этажа. Потерпевшая погибла — то ли от побоев, то ли от травмы при падении.
СК завел уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан. Мужчина сказал следователям, что не хотел убивать знакомую, «оно само так получилось». Известно, что и он, и его жертва ранее не были судимы. Теперь же душегубу может грозить по меньшей мере пять лет тюрьмы.
Напомним, несколько лет назад в Нижнем Новгороде мужчина убил знакомую, которая отхлестала его по щекам подаренным букетом цветов. Женщину он зарезал, а ее гражданскому мужу нанес тяжелое ранение. Тогда суд вынес ему наказание в 14 лет колонии строгого режима.